https://static.news.ru/photo/1d66f3e2-36a1-11ea-ac1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главное правило для того, кто хочет купить смартфон с оптимальным соотношением цены и качества, заключается в том, чтобы не спешить и не гнаться за новинками. Практически любая из них за год существенно теряет в стоимости, оставаясь при этом вполне актуальной, заявил эксперт в сфере технологий Дмитрий Рябинин.

В качестве варианта, по его словам, можно приобрести гаджет годичной давности на вторичном рынке.

Смартфоны зашли в определённый кризис. Они стали похожими друг на друга. Это привело к тому, что цикл реплейсмента, то есть замены старого смартфона на новый, растягивается рекордными темпами. На данный момент он приближается к трём годам, — приводит слова Рябинина Радио Sputnik.

При этом он отметил, что люди зачастую «не совсем понимают, зачем им менять смартфон каждый год или даже раз в два года».

Ранее NEWS.ru писал, что средняя цена проданного на территории России смартфона в 2019 году достигла почти 17 тысяч рублей. По сравнению с 2018-м она увеличилась на 7%