Как подключить второй аккаунт в WhatsApp, на каких телефонах поддерживается В WhatsApp добавили возможность использовать два аккаунта одновременно

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) сделал возможным использование двух аккаунтов одновременно. Что об этом известно, как подключить второй профиль?

Что известно о новой функции

Новая функция позволяет использовать два аккаунта на одном смартфоне без необходимости ввода данных и пароля при их смене. Представители сервиса считают, что нововведение решит проблему пользователей, которым, помимо личного профиля, необходимо иметь постоянный доступ к рабочему.

«Это значит, что вам больше не нужно выполнять выход при каждой смене аккаунта, а также носить с собой два телефона или беспокоиться о том, что вы случайно отправите сообщение не из того аккаунта», — заявили в компании.

Как создать второй аккаунт в WhatsApp

Воспользоваться новой функцией смогут только владельцы смартфонов, поддерживающих несколько SIM-карт или eSIM. Для регистрации аккаунта в мессенджере потребуется второй номер телефона.

«Просто откройте настройки WhatsApp, нажмите на стрелку рядом с вашим именем и выберите „Добавить аккаунт“», — пояснили в компании.

Параметры конфиденциальности и уведомлений пользователь может настроить отдельно для каждого аккаунта исходя из личных предпочтений.

Что известно об отключении WhatsApp на Android

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться на смартфонах со старыми версиями операционной системы Android. Отключение произойдет 24 октября. Перед этим пользователи получат предупреждение о необходимости обновления ОС.

На настоящий момент работа мессенджера распространяется на устройства с Android 4.1 и новее, а также на iPhone с iOS не ниже 12-й версии.

«Начиная с 24 октября 2023 года будет поддерживаться только ОС Android версии 5.0 и выше», — сообщили в компании.

Фото: Valentin Wolf/imageBROKER.com/Global Look Press

Кому в России запрещено пользоваться WhatsApp

с 1 марта 2023 года в России действует закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», согласно которому финансовые организации и банки не могут использовать мессенджеры для передачи платежных документов и персональных данных клиентов.

Учителям в Дагестане запретили пользоваться мессенджером WhatsApp. Министерство образования и науки республики рекомендовало педагогам перейти на отечественные аналоги приложения.

«Запрещается использование иностранных мессенджеров для работы при предоставлении государственных и муниципальных услуг, выполнении государственного или муниципального задания. В число таких мессенджеров входит WhatsApp», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В Екатеринбурге преподавателям запретили общаться с родителями учеников в мессенджерах, сославшись на рекомендации Министерства просвещения России.

«Задачей ФГИС „Моя школа“ является обеспечение возможности создания персональных и групповых онлайн-коммуникаций пользователей, включая чаты и видеоконференции. Минпросвещения России и Минцифры России для этого определена информационно-коммуникационная образовательная платформа „Сферум“», — объяснили в региональном министерстве образования.

По информации Telegram-канала Baza, сотрудникам полиции в РФ также посоветовали удалить рабочие чаты в WhatsApp. В МВД руководствуются тем, что компания Meta длительное время признана Минюстом экстремистской организацией.

Читайте также:

В Госдуме оценили вероятность блокировки WhatsApp в России

В Госдуме назвали условие блокировки YouTube в России

Иномарки, iPhone, заграничный отдых: что еще запретят российским чиновникам