https://static.news.ru/photo/7a2a3c2e-c46e-11e9-bf4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robert Michael/ZB/Global Look Press

Эксперты в области IT-технологий рассказали о том, какие преимущества есть у кнопочного телефона перед смартфоном. Об этом сообщил онлайн-журнал Chip.

Сегодня практически у каждого есть смартфон: дорогой или доступный, но с сенсорным экраном и возможностью выхода в Интернет. Но посмотрите внимательно на ассортимент магазинов: в нём достаточно и кнопочных моделей, — говорится в материале.

Главная особенность кнопочных телефонов в том, что они понятны пожилым людям и детям младшего школьного возраста. Такие телефоны также пользуются популярностью среди людей с плохим зрением.

Авторы статьи отметили безопасность кнопочных телефонов, так как они обладают уникальной прошивкой и почти защищены от вирусов и шпионского программного обеспечения.

Однако издание отметило, что современные кнопочные телефоны не могут похвастаться большим зарядом батареи, так как чаще всего на них ставят аккумуляторы небольшого объёма — около 600 мАч.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российская компания INOI выпускает кнопочный мобильный телефон 244Z для российских военнослужащих. На нём отсутствует камера для съёмки и нет доступа в Интернет.