Эксперты в области IT-технологий рассказали о том, какие преимущества есть у кнопочного телефона перед смартфоном. Об этом
Сегодня практически у каждого есть смартфон: дорогой или доступный, но с сенсорным экраном и возможностью выхода в Интернет. Но посмотрите внимательно на ассортимент магазинов: в нём достаточно и кнопочных моделей, — говорится в материале.
Главная особенность кнопочных телефонов в том, что они понятны пожилым людям и детям младшего школьного возраста. Такие телефоны также пользуются популярностью среди людей с плохим зрением.
Авторы статьи отметили безопасность кнопочных телефонов, так как они обладают уникальной прошивкой и почти защищены от вирусов и шпионского программного обеспечения.
Однако издание отметило, что современные кнопочные телефоны не могут похвастаться большим зарядом батареи, так как чаще всего на них ставят аккумуляторы небольшого объёма — около 600 мАч.
Ранее NEWS.ru писал о том, что российская компания INOI выпускает кнопочный мобильный телефон 244Z для российских военнослужащих. На нём отсутствует камера для съёмки и нет доступа в Интернет.
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