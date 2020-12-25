IT-эксперт предостерёг от разговоров по телефону во время его зарядки

https://static.news.ru/photo/d5d8be0a-4709-11eb-b313-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заряжающееся устройство лучше на время разговора выключить из розетки или хотя бы перейти в режим громкой связи, посоветовал директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.

Опасность использования заряжающегося телефона связана с тем, что во время зарядки устройство сильно нагревается, особенно если смартфон находится в защитном чехле, передаёт ПРАЙМ.

К счастью, сейчас во многих аппаратах есть функция быстрой зарядки, когда буквально за 10–15 минут у вас на телефоне восстанавливается четверть заряда, — добавил Кусков.

Вероятность того, что перегревшийся смартфон взорвётся рядом с лицом владельца, мала, но лучше не рисковать и, выждав несколько минут на быстрой зарядке, вынуть провод и совершить звонок.

Важно также, что использование смартфона для выхода в Интернет или для разговора удлиняет процесс зарядки, — резюмировал эксперт.

Как писал NEWS.ru, россияне могут обезопасить свои персональные данные и финансы от злоумышленников, если будут использовать онлайн-банк и корпоративные приложения на отдельном устройстве. Такой совет дал вице-президент «Ростелекома» по информационной безопасности Игорь Ляпунов.