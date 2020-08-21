IT-эксперт посоветовал не класть телефон рядом с кредиткой и косметикой

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Некоторые предметы и смартфоны могут отрицательно влиять на функционал и срок службы друг друга, рассказал доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Если у человека два смартфона, их не надо класть друг на друга, чтобы радиосигналы не находились в одной точке — это «не очень полезно» для окружающих людей, передаёт ПРАЙМ.

От привычки класть банковскую карту в чехол телефона тоже лучше отказаться, так как это сокращает срок службы кредитки из-за радиочастотного излучения, добавил эксперт.

Также Тимофеев не рекомендует носить телефон в той же сумке, где лежит косметика. Дело в том, что на упаковках многих косметических средств (теней, помады), есть магниты, которые влияют на сигнал и соединение смартфона.

Кроме того, радиоизлучение может негативно влиять на кожу и декоративную косметику. Негативные последствия чаще всего проявляются в виде акне, — добавил доцент.

Как писал NEWS.ru ранее, группа американских учёных считает, что смартфоны можно использовать для контроля состояния выпившего владельца. В ходе эксперимента специалисты использовали акселерометры, которые есть в каждом смартфоне для определения степени опьянения.