IT-эксперт объяснил, как распознать подглядывание через веб-камеру

https://static.news.ru/photo/9c37788a-1e73-11eb-aa77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

В современных реалиях всё сложнее бывает понять, ведётся ли за человеком слежка через веб-камеру. Раньше это можно было заметить по индикатору, сигнализировавшему о работе устройства, однако нынешние технологии позволяют это обойти, рассказал IT-специалист Арсений Щельцин.

Вместе с тем, отметил он, есть ряд косвенных признаков, которые выдают наблюдателя. Это, например, зависание устройства в момент включения, либо когда оно подключено к Интернету, а также появление неизвестных программ, которые пользователь не устанавливал. Порою именно они самопроизвольно активируют веб-камеру, передаёт ПРАЙМ.

Кроме того, следует обращать внимание на то, где потенциальное использование камеры может навредить человеку. Например, лучше воздержаться от использования компьютера или смартфона там, где человек не полностью одет.

Важно следить и за актуальностью антивирусных программ. Их нужно регулярно обновлять.

Щельцин также рекомендовал использовать более защищенную веб-камеру — например, с закрывающимся объективом. Это помешает нежелательному наблюдению.

Ранее NEWS.ru писал, что житель Великобритании получил доступ к веб-камерам 772 жительниц 39 стран и следил за их интимной жизнью. Делал он это с помощью приложения, замаскированного под продукт известной компании. Его вычислило ФБР.