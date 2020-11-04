IT-эксперт объяснил, как распознать подглядывание через веб-камеру

В современных реалиях всё сложнее бывает понять, ведётся ли за человеком слежка через веб-камеру. Раньше это можно было заметить по индикатору, сигнализировавшему о работе устройства, однако нынешние технологии позволяют это обойти, рассказал IT-специалист Арсений Щельцин.
Вместе с тем, отметил он, есть ряд косвенных признаков, которые выдают наблюдателя. Это, например, зависание устройства в момент включения, либо когда оно подключено к Интернету, а также появление неизвестных программ, которые пользователь не устанавливал. Порою именно они самопроизвольно активируют веб-камеру,
Кроме того, следует обращать внимание на то, где потенциальное использование камеры может навредить человеку. Например, лучше воздержаться от использования компьютера или смартфона там, где человек не полностью одет.
Важно следить и за актуальностью антивирусных программ. Их нужно регулярно обновлять.
Щельцин также рекомендовал использовать более защищенную веб-камеру — например, с закрывающимся объективом. Это помешает нежелательному наблюдению.
Ранее NEWS.ru писал, что житель Великобритании получил доступ к веб-камерам 772 жительниц 39 стран и следил за их интимной жизнью. Делал он это с помощью приложения, замаскированного под продукт известной компании. Его вычислило ФБР.