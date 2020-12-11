IT-эксперт объяснил, как избежать утечки записей со смартфона

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Смартфоны могут рассылать информацию, полученную с камеры устройства, если не проследить за настройками некоторых приложений, объяснила аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина.

Как правило, следить за пользователем и отсылать полученную с камеры устройства информацию могут заражённые вирусом гаджеты. При этом вирус зачастую проникает в телефон в замаскированном виде, «притворяясь» безобидным приложением, которое запрашивает у пользователя расширенные разрешения, такие как доступ к камере, памяти устройства и рассылке файлов, передаёт ПРАЙМ.

Чтобы избежать утечки данных и шантажа, который может за ней последовать, необходимо соблюдать несколько правил. Например, не переходить по подозрительным ссылкам.

Если вам пришло подозрительное письмо, сообщение в мессенджере или СМС от неизвестного пользователя с вложением любого формата, не открывайте его и сразу удаляйте, — подчеркнула Насибулина.

Кроме того, лучше избегать сайтов с бесплатным, в том числе пиратским контентом, например, с музыкой или фильмами, а также программами. Такие «бесплатные» интернет-ресурсы могут иметь неприятный источник «монетизации» — вирусы.

Приложения необходимо скачивать только в официальных магазинах — Google Play, App Store и Huawei AppGallery, обращая внимание на отзывы пользователей и рейтинг программы, так как даже официальные магазины могут пропустить вирус.

Всегда обращайте внимание на разрешения, которые запрашивают устанавливаемые приложения, если эти разрешения не отвечают смыслу их работы, лучше воздержаться от установки, — посоветовала эксперт.

Не лишним будет также установить на гаджет антивирусное ПО и регулярно проводить сканирование устройства.

Как писал NEWS.ru, директор компании по производству программного обеспечения Павел Мясоедов заявил, что микрофоны, камеры и гироскопы — это далеко не полный набор инструментов, с помощью которых современные смартфоны отслеживают поведение владельца.