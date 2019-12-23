iPhone XR стал самым продаваемым смартфоном в третьем квартале 2019 года. Таким образом «яблочное» устройство продолжает удерживать лидерство на протяжении всего года.
Доля iPhone XR на рынке составил 3%. Смартфон обеспечил более четверти общих продаж Apple в течение квартала, что делает его самой продаваемой моделью компании во всех регионах. Сохранить высокий спрос Купертино также помогла корректировка цен iPhone XR в Китае и на некоторых других рынках.
Помимо XR в топ-10 третьего квартала также
- iPhone XR
- Samsung Galaxy A10
- Samsung Galaxy A50
- Oppo A9
- iPhone 11
- Oppo A5s
- Samsung Galaxy A20
- Oppo A5
- Xiaomi Redmi A7
- Huawei P30
Ранее NEWS.ru рассказал, что Apple готовится выйти на рынок киберспортивных PC. В Купертино планируют выпустить игровой компьютер стоимостью до $5 тысяч.
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