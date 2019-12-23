https://static.news.ru/photo/680dd068-2649-11ea-b71a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

iPhone XR стал самым продаваемым смартфоном в третьем квартале 2019 года. Таким образом «яблочное» устройство продолжает удерживать лидерство на протяжении всего года.

Доля iPhone XR на рынке составил 3%. Смартфон обеспечил более четверти общих продаж Apple в течение квартала, что делает его самой продаваемой моделью компании во всех регионах. Сохранить высокий спрос Купертино также помогла корректировка цен iPhone XR в Китае и на некоторых других рынках.

Помимо XR в топ-10 третьего квартала также оказался iPhone 11, три бюджетных смартфона Samsung, а также устройства четырёх китайских брендов. Со списком моделей можно ознакомиться:

iPhone XR Samsung Galaxy A10 Samsung Galaxy A50 Oppo A9 iPhone 11 Oppo A5s Samsung Galaxy A20 Oppo A5 Xiaomi Redmi A7 Huawei P30

Ранее NEWS.ru рассказал, что Apple готовится выйти на рынок киберспортивных PC. В Купертино планируют выпустить игровой компьютер стоимостью до $5 тысяч.