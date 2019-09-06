https://static.news.ru/photo/d93e6114-d07a-11e9-9dff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Смартфоны Apple оказались самыми популярными у российских пенсионеров. iPhone пользуется 37% пользователей старше 65 лет.

При этом чаще всего «яблочный» смартфон можно увидеть у пользователей в возрасте от 18 до 24 лет — девайс имеется у каждого второго человека из этой категории. В Санкт-Петербург живёт больше всего поклонников «яблочной» техники. Ей пользуются почти 60% жителей Питера в возрасте от 18 до 24 лет и 40% старше 60 лет.

Однако в 2019-м доля пользователей iPhone снизилась впервые за последние два года с 37% до 33%. В то же время существенный рост показали смартфоны от Huawei и Xiaomi — число устройств каждого из брендов достигло 14%. Самым популярным из Android-девайсов остаётся Samsung, которым пользуется примерно четверть пользователей, выяснила Почта Mail.Ru в ходе изучения данных сервиса

Несмотря на спад, тройка самых часто используемых смартфонов закрепилась за Apple. На первом месте разместился iPhone 7 — на его долю приходится 15% моделей телефонов американской компании и 5% от всех устройств. На втором и третьем местах iPhone 6 (4,3% от всех устройств) и iPhone 6S (3,5%) соответственно.

Среди телефонов на Android самый распространённый девайс — Xiaomi Redmi Note 4. Он есть у 2,5% Android-пользователей и у 1,7% среди всех владельцев смартфонов. Следующий по популярности — Samsung A5 2017 года. На его долю приходится 2,33% от всех Android-девайсов и 1,6% от всех устройств.

Ранее News.ru также собрал в одном материале все слухи и утечки о линейке «яблочных» смартфонов 2019 года.