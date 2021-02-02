iPhone и iPad получат функцию защиты данных пользователей

https://static.news.ru/photo/8dd03e1a-654c-11eb-83f7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В бета-версиях iOS 14.5 и iPadOS 14.5 появилась функция конфиденциальности. Она позволяет пользователям запрещать отслеживать данные в приложениях и в Интернете. После этого владельцев устройств не будет беспокоить персонализированная реклама.

Перед началом отслеживания вашей активности разработчик приложения должен получить разрешение. В «Настройках» можно посмотреть и изменить список приложений, которым вы позволили отслеживать свои данные, — цитирует РИА Новости представителей российского офиса Apple.

В новой версии операционных систем для мобильных «яблочных» устройств появилась поддержка контролёров Playstation и Xboх, а также поддержка двух сим-карт в режиме 5G. Голосовой помощник Siri теперь умеет экстренно позвонить контактам в случае ЧП.

Как писал NEWS.ru, в Apple заявили о готовности вернуть датчик отпечатков пальцев в iPhone нового поколения. Этот сканер может появиться в версиях iPhone 13 или iPhone 12s. Основой для системы Touch ID станет сканер, действующий в iPhone SE, iPad и MacBook.

Ранее появилась информация, что Apple работает над созданием складного iPhone, который должен быть конкурентом для Samsung. Неизвестно, когда такое устройство появится (и появится ли вообще), но серьёзных изменений в 2021 году не планируется.