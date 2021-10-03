iPhone 13 оказались недоступны для быстрой покупки во многих странах

Смартфоны Apple нового поколения оказались в дефиците на ряде рынков. Сроки доставки флагманов в США, Канаде, Европе и России увеличились до трёх-четырёх недель. Об этом сообщают авторы блога Aroged.

Через неделю после старта продаж новых смартфонов Apple все возможные конфигурации iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max оказались недоступны для быстрой покупки. По словам журналистов, это может быть связано с глобальной нехваткой чипов, о которой предупреждал руководитель Apple Тим Кук, а также с повышенным спросом на новые модели с экраном, поддерживающим частоту обновления 120 герц.

В российском интернет-магазине Apple доставка смартфонов доступна в конце октября — начале ноября. При заказе iPhone 13 и 13 mini магазин обещает привезти товар в течение двух-трёх недель, iPhone 13 Pro и 13 Pro Max — в течение четырёх-пяти недель.

Скорее всего, дефицит на топовые смартфоны Apple продлится до конца года, как и в случае с консолями PlayStation 5, видеокартами Nvidia GeForce RTX30XX и другой электроникой, — подытожили специалисты.

Дефицит чипов возник из-за нехватки полупроводников. Ситуация начала усугубляться из-за закрытия заводов и повышения спроса на технику во время пандемии коронавируса. Больше всего проблем возникает у производителей техники и автомобилей.

Ранее генеральный директор и основатель Dell Майкл Делл также заявил, что нехватка полупроводников, которая приводит к дефициту чипов, используемых в производстве компьютерной техники, продлится ещё несколько лет. По его словам, в первую очередь проблема касается очень популярных компонентов, цена которых не превышает $1. Однако более дорогие и современные устройства найти будет трудно.

Кроме того, гендиректор Apple Тим Кук и финансовый директор компании Лук Маэстри предупредили, что продажи «яблочных» устройств в третьем квартале текущего финансового года будут ограничены из-за дефицита полупроводников. По их словам, проблема больше всего повлияет на iPad и Mac.