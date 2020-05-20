iPhone 12 может выйти без наушников EarPods в комплекте

https://static.news.ru/photo/aa02c7c8-9a78-11ea-8cfb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Грядущий iPhone 12 может поставляться без фирменных наушников EarPods в комплекте. Таким образом Apple планирует стимулирование спроса на беспроводные AirPods, которые продаются отдельно.

По прогнозам аналитика Мин-Чи Куо, компания откажется от традиционных проводных наушников, которые поставляются с iPhone, что вызовет высокий спрос на поставки AirPods в 2020 году.

Apple вкладывала наушники в коробку с «яблочным» смартфоном с тех пор, как была выпущена первая модель смартфона, в значительной степени потому, что iPhone был представлен как естественное расширение музыкального плеера iPod, который также совершал телефонные звонки.

Ранее техноблогер и инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser) поделился новой информацией о гарнитуре дополненной реальности Apple. Маргетинговым названием устройства действительно станет Apple Glass, а его стоимость может начинаться от $499, писал NEWS.ru.