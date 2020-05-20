iPhone 12 может выйти без наушников EarPods в комплекте

Грядущий iPhone 12 может поставляться без фирменных наушников EarPods в комплекте. Таким образом Apple планирует стимулирование спроса на беспроводные AirPods, которые продаются отдельно.
По прогнозам аналитика Мин-Чи Куо, компания
Apple вкладывала наушники в коробку с «яблочным» смартфоном с тех пор, как была выпущена первая модель смартфона, в значительной степени потому, что iPhone был представлен как естественное расширение музыкального плеера iPod, который также совершал телефонные звонки.
Ранее техноблогер и инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser) поделился новой информацией о гарнитуре дополненной реальности Apple. Маргетинговым названием устройства действительно станет Apple Glass, а его стоимость может начинаться от $499, писал NEWS.ru.
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