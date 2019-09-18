https://static.news.ru/photo/0fe64438-d9e6-11e9-9e8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Dernbach/Global Look Press

Предзаказ на новую линейку смартфонов Apple стартовал в России. Пользователям предоставляется три устройства на выбор: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Младшая модель получила 6,1-дюймовый LCD-дисплей, двойную основную камеру, 64, 128 и 256 Гб внутренней флеш-памяти и процессор A13 Bionic. iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max оснащены 5,8-дюймовым и 6,4-дюймовым Super Retina XDR-дисплеем соответственно, тройной основной камерой, 64, 256 и 512 ГБ свободного места на внутреннем накопителе и аналогичным с iPhone 11 чипсетом.

Бюджетный смартфон выйдет в шести цветах, а его стоимость начинается от 59 990 руб. Цена старших моделей с четырьмя цветовыми вариациями стартует от 89 990 рублей и 99 990 рублей соответственно. Новая линейка iPhone поступит в продажу 20 сентября, пишет RNS .

Ранее аналитик Мин-Чи Куо сообщил, что новые цветовые вариации смартфонов Apple способствовали повышению спроса на линейку iPhone 2019. Пользователи, оформившие предзаказ, чаще остальных интересовались тёмно-зелёным iPhone 11 Pro, а также зелёным и фиолетовым iPhone 11. При этом время поставки аппаратов с этими цветами дольше, чем у остальных: юзерам придётся ждать не менее двух-трёх недель.

News.ru также писал, что iPhone 11 не удивит «яблочников», и о том, как Интернет отреагировал на анонс смартфонов.