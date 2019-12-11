Apple выпустила новую версию мобильной операционной системы iOS 13.3. Разработчики добавили дополнительные элементы управления экранным временем, чтобы родители могли лучше контролировать взаимодействие детей с устройствами.
Пользователь может установить правила в отношении того, сколько времени и с кем может общаться ребёнок по сотовой связи, в FaceTime и сообщениях. Кроме того, родители могут управлять списком контактов и решать, какие из них будут доступны детям.
Помимо исправления ошибок Apple также добавила возможность создавать видеоклип во время обрезки ролика в приложении «Фото» и использовать в Safari ключи безопасности NFC, USB и Lighting с поддержкой FIDO2.
Ранее NEWS.ru рассказал, что Apple объявила о старте продаж компьютера Mac Pro. В России новинка ещё недоступна, но стала известна её цена — она обойдётся пользователям почти в полмиллиона рублей.
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