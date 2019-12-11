https://static.news.ru/photo/a1280820-1be8-11ea-b0e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jan Tepass/imagebroker.com/Global Look Press

Apple выпустила новую версию мобильной операционной системы iOS 13.3. Разработчики добавили дополнительные элементы управления экранным временем, чтобы родители могли лучше контролировать взаимодействие детей с устройствами.

Пользователь может установить правила в отношении того, сколько времени и с кем может общаться ребёнок по сотовой связи, в FaceTime и сообщениях. Кроме того, родители могут управлять списком контактов и решать, какие из них будут доступны детям.

Помимо исправления ошибок Apple также добавила возможность создавать видеоклип во время обрезки ролика в приложении «Фото» и использовать в Safari ключи безопасности NFC, USB и Lighting с поддержкой FIDO2.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Apple объявила о старте продаж компьютера Mac Pro. В России новинка ещё недоступна, но стала известна её цена — она обойдётся пользователям почти в полмиллиона рублей.