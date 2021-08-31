Instagram удалил пост главы парламента Крыма о войне в Донбассе

Публикация, посвящённая третьей годовщине со дня убийства экс-главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко, была удалена соцсетью Instagram из аккаунта главы крымского парламента Владимира Константинова. Об этом сообщило РИА Новости.

Instagram удалил публикацию, аргументировав это тем, что в ней якобы содержится насилие или упоминание опасных организаций, — цитирует агентство пресс-секретаря главы крымского парламента Кристину Попкову.

Она сообщила, что в своей публикации глава парламента Крыма назвал экс-главу ДНР Захарченко «настоящим бойцом, русским патриотом, неутомимым защитником русского мира, примером для подражания, символом стойкости и достоинства Новороссии».

При этом Константинов выразил уверенность, что «дело Захарченко будет продолжено, Донбасс реализует своё право на самоопределение». Он также пригрозил воздаянием «его подлым убийцам».

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

31 августа 2018 года Александр Захарченко получил тяжёлые травмы при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка. Он скончался в больнице в результате ранения в голову. Власти республики заявляли, что к его смерти причастны украинские диверсанты. МИД России назвал взрыв терактом.