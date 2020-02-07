https://static.news.ru/photo/0347d398-4982-11ea-bffa-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Instagram добавил «Категории» в подписки пользователей. Теперь юзеры могут видеть, с какими аккаунтами они меньше всего взаимодействуют и какие чаще всего показываются в ленте.

Want to see which Instagram accounts show up in your feed the most and who you interact with the least? Now you can! Just tap âFollowingâ and manage your list from there. pic.twitter.com/eKFOBCdutr — Instagram (@instagram) February 6, 2020

Instagram на самом деле помогает вам сблизиться с людьми и вещами, которые вам небезразличны, но мы знаем, что со временем ваши интересы и отношения могут развиваться и меняться, — говорится в сообщении компании.

В «Категориях» пользователи также могут управлять статус и уведомлениями, а также скрывать публикации или истории человека. Если нововведение не отображается в подписках, разработчики посоветовали полностью закрыть приложение и перезапустить его.

В середине января NEWS.ru рассказал, что команда Instagram добавила раздел личных сообщений Direct в веб-версию соцсети. Сейчас нововведение пока доступно небольшому проценту пользователей по всему миру.