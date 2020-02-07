Instagram добавил «Категории» в подписки пользователей. Теперь юзеры могут видеть, с какими аккаунтами они меньше всего взаимодействуют и какие чаще всего показываются в ленте.
Want to see which Instagram accounts show up in your feed the most and who you interact with the least? Now you can! Just tap âFollowingâ and manage your list from there. pic.twitter.com/eKFOBCdutr
Instagram на самом деле помогает вам сблизиться с людьми и вещами, которые вам небезразличны, но мы знаем, что со временем ваши интересы и отношения могут развиваться и меняться, — говорится в сообщении компании.
В «Категориях» пользователи также могут управлять статус и уведомлениями, а также скрывать публикации или истории человека. Если нововведение не отображается в подписках, разработчики посоветовали полностью закрыть приложение и перезапустить его.
В середине января NEWS.ru рассказал, что команда Instagram добавила раздел личных сообщений Direct в веб-версию соцсети. Сейчас нововведение пока доступно небольшому проценту пользователей по всему миру.