https://static.news.ru/photo/e3556db0-df6f-11e9-8264-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carsten Rehder/Global Look Press

Instagram для Android в скором времени получит поддержку тёмного режима. Нововведение обнаружили в бета-версии приложения 114.0.0.24.

Обновление не содержит каких-либо других значимых изменений или новых функций — Android-версия соцсети просто получила возможность переключаться в тёмным режим вместе с Android 10.

Как отмечают пользователи, Dark Mode в Instagram выглядит довольно отполированным, но при этом он оставляет практически невидимыми время, заряд батареи и различные значки уведомлений, пока юзер не покинет приложение.

Ранее News.ru рассказал, что Instagram работает над новой функцией Clips («Клипы»). Однако некоторые пользователи уже успели обвинить разработчиков в заимствовании идеи у соцсети TikTok.