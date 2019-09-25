Обновление не содержит каких-либо других значимых изменений или новых функций — Android-версия соцсети просто получила возможность переключаться в тёмным режим вместе с Android 10.
Как отмечают пользователи, Dark Mode в Instagram выглядит довольно отполированным, но при этом он оставляет практически невидимыми время, заряд батареи и различные значки уведомлений, пока юзер не покинет приложение.
Ранее News.ru рассказал, что Instagram работает над новой функцией Clips («Клипы»). Однако некоторые пользователи уже успели обвинить разработчиков в заимствовании идеи у соцсети TikTok.