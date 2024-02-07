Инсайдер раскрыл особенности новой сенсорной кнопки на iPhone 16 MacRumors: iPhone 16 приблизится к камерофону благодаря новой сенсорной кнопке

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iPhone 16 обзаведется новой сенсорной кнопкой под названием Capture Button, которая позволит имитировать нажатие спуска затвора, как в профессиональных камерах. Об этом сообщает издание MacRumors со ссылкой на китайского инсайдера Instant Digital.

Инсайдер утверждает, что новинка, нацеленная на аппаратное обеспечение камеры, позволит обладателям гаджета настраивать увеличение и отдаление. Работать система, как предполагается, будет за счет оптимизированного механизма нажатия с разной силой и длительностью. Помимо этого, легкое нажатие позволит настроить фокус, а сильное — активировать спуск затвора. Такая новинка, по сути, приблизит смартфон к формату камерофона, отмечается в статье.

По сути, это та же функция, что и у большинства зеркальных и беззеркальных камер, где кнопка спуска затвора имеет два этапа: нажатие ее наполовину блокирует фокус или экспозицию, а нажатие ее до конца делает снимок, — уточняет издание.

Как ранее сообщалось, новые модели iPad Pro, iPad Air и MacBook Air от компании Apple могут выйти в конце марта 2024 года. Линейка iPad Air, предварительно, получит дисплей с диагональю 12,9 дюйма и чипы Apple M2 для более высокой производительности.