Huawei стала крупнейшим производителем смартфонов в апреле

https://static.news.ru/photo/7df73d7c-af17-11ea-a2b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

Китайская компания Huawei в апреле 2020 года впервые обогнала Samsung и стала крупнейшим производителем смартфонов в мире.

По словам вице-президента по исследованиям аналитической фирмы Counterpoint Research Нила Шаха, на короткий промежуток времени Huawei удалось стать лидером рынка: её доля составила 19%. В апреле южнокорейский конгломерат отстал от конкурента на 2%.

Эксперт объясняет недолгий успех Huawei патриотическим настроем китайских потребителей, которые отдают предпочтение продуктам компании с тех пор, как правительство США внесло её в чёрный список. С другой стороны, кризис, вызванный пандемией COVID-19, серьёзно повлиял на продажи Samsung на таких рынках, как Индия, США, Латинская Америка и некоторые части Европы.

Из-за строгих ограничений в некоторых странах спрос на смартфоны практически нулевой. Однако китайская экономика начала восстанавливаться к марту, что позволило Huawei начать реабилитацию на самом важном для неё рынке.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Honor, бренд китайской компании Huawei, презентовал линейку смартфонов Honor Play 4. Старшая модель Pro получила инфракрасный датчик для измерения температуры и процессор Kirin 990 c поддержкой 5G.