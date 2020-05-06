Huawei представила беспроводные наушники FreeBuds 3i

https://static.news.ru/photo/85ce01b0-8f7e-11ea-999a-fa163e074e61_660.jpg Фото: huawei.com

Компания Huawei презентовала в Европе беспроводные наушники FreeBuds 3i. Они получили систему активного шумоподавления и шесть микрофонов (по три на каждый).

Время автономной работы на одной подзарядке батареи составляет 3,5 часа (при прослушивании музыки), с зарядным футляром оно увеличивается до 14,5 часа. Управление наушниками осуществляется посредством прикосновений.

Аналог AirPods от Apple поступит в продажу до конца мая по цене €100.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Honor, бренд Huawei, презентовал линейку доступных флагманов Honor 30. Трио новых устройств используют подэкранный сканер отпечатков пальцев и поддерживают 5G.