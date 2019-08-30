Слоган мероприятия — «Переосмыслить возможное». Mate 30 должен получить процессор Kirin 990, который представят на IFA Berlin 2019, круглую камеру с четырьмя и дисплеем-«водопадом» с изогнутыми краями по бокам.
Представитель американской компании заявил, что Mate 30 нельзя продавать с лицензионными программами и сервисами из-за попадания в чёрный список, поскольку временная отсрочка, предоставленная правительством США, не распространяется на новые продукты.
Ранее News.ru рассказал, что Прокуратура США расследует дополнительные случаи предполагаемой кражи технологий со стороны Huawei. Они могут потенциально выходить за рамки существующих уголовных дел против китайской компании.