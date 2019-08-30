https://static.news.ru/photo/1e62b63c-cd51-11e9-9a48-fa163e074e61_660.jpg Фото: Horst Galuschka, via www.imago-i/www.imago-images.de/Global Look Press

Компания Huawei объявила дату презентации линейки смартфонов Mate 30. Устройства представят 19 сентября в Мюнхене.

Did you get it right? The countdown to #HuaweiMate30 starts now!

We're going full circle in Munich on 19.09.2019.

Join us live: https://t.co/9ugi5gG9ci #RethinkPossibilities pic.twitter.com/etRYjrBVEC — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) 1 сентября 2019 г.

Слоган мероприятия — «Переосмыслить возможное». Mate 30 должен получить процессор Kirin 990, который представят на IFA Berlin 2019, круглую камеру с четырьмя и дисплеем-«водопадом» с изогнутыми краями по бокам.

При этом в связи с американскими санкциями устройства могут выйти без операционной системы Android и широко используемых приложений Google.

Представитель американской компании заявил, что Mate 30 нельзя продавать с лицензионными программами и сервисами из-за попадания в чёрный список, поскольку временная отсрочка, предоставленная правительством США, не распространяется на новые продукты.

Ранее News.ru рассказал, что Прокуратура США расследует дополнительные случаи предполагаемой кражи технологий со стороны Huawei. Они могут потенциально выходить за рамки существующих уголовных дел против китайской компании.