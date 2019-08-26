https://static.news.ru/photo/9d8761f8-c89f-11e9-af06-fa163e074e61_660.jpg Фото: Long Wei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Китайская компания Huawei начала переговоры с Россией об установке операционной системы «Аврора» на планшеты производителя. Устройства будут использованы для проведения переписи населения в 2020 году.

Это пилотный проект. Мы рассматриваем это как первый этап запуска российской ОС на устройствах Huawei, — сообщил Reuters первый источник.

Huawei заинтересована в проекте и планирует установить «Аврору» на 360 тысяч планшетов к августу 2020 года. Компания уже показала образцы планшетов, которые можно будет использовать для операционной системы.

Ранее заместитель главы Минкомсвязи РФ Михаил Мамонов заявил, что пилотный проект по использованию российской операционной системы «Аврора» на устройствах Huawei будет запущен до конца 2019 года. Решение о сближении принято на уровне лидеров государств, писал News.ru.



