Глава потребительского подразделения Huawei Ричард Ю поделился подробностями новой версии складного смартфона Mate X.
Устройство получит улучшенный шарнир, более крепкий экран и более быстрый процессор. Кроме того, оригинальный Mate X, судя по всему, доберётся до европейского рынка в первом квартале 2020 года.
Ю также рассказал о следующем флагмане компании Huawei P40. Производитель улучшит качество фотографий и производительность смартфона, который получит новый и уникальный дизайн. По слухам, линейка получит прямоугольную камеру, а старшая модель, P40 Pro, — изогнутый с четырёх сторон экран.
Официальная презентация флагмана пройдёт в конце марта 2020 года.
В начале декабря NEWS.ru рассказал, что Huawei презентовала смартфоны Nova 6 и Nova 6 5G. Аппараты получили «дыру» в дисплее, сделанную под двойную селфи-камеру.
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