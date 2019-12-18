https://static.news.ru/photo/d77cebfc-222d-11ea-ac5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mao Siqian/Global Look Press

Глава потребительского подразделения Huawei Ричард Ю поделился подробностями новой версии складного смартфона Mate X.

Устройство получит улучшенный шарнир, более крепкий экран и более быстрый процессор. Кроме того, оригинальный Mate X, судя по всему, доберётся до европейского рынка в первом квартале 2020 года.

Ю также рассказал о следующем флагмане компании Huawei P40. Производитель улучшит качество фотографий и производительность смартфона, который получит новый и уникальный дизайн. По слухам, линейка получит прямоугольную камеру, а старшая модель, P40 Pro, — изогнутый с четырёх сторон экран.

Официальная презентация флагмана пройдёт в конце марта 2020 года.

В начале декабря NEWS.ru рассказал, что Huawei презентовала смартфоны Nova 6 и Nova 6 5G. Аппараты получили «дыру» в дисплее, сделанную под двойную селфи-камеру.