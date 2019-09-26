Huawei готова обсудить с «Яндексом» предустановку его приложений на смартфоны китайской компании. При этом производитель не намерен замещать приложения Google российскими сервисами.
Как отметили в компании, российские пользователи предпочитают пользоваться сервисами «Яндекса» и Mail.ru. Huawei тесно работает с этими компаниями, и некоторые приложения стали частью её экосистемы.
Однако окончательный результат зависит от потребителя. Если пользователи выразят такое желание, то Huawei рассмотрит этот вариант, отметил вице-президент подразделения мобильных сервисов Huawei в Европе Джейме Гонсало в интервью
Ранее News.ru рассказал, что Huawei оказалась в списке иностранных компаний, нарушивших закон о персональных данных.