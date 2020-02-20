https://static.news.ru/photo/cd55b186-5482-11ea-a45d-fa163e074e61_660.jpg Фото: HTC VIVE/twitter.com

Компания HTC представила новые модели шлемов виртуальной реальности (VR) в линейке Vive Cosmos — Cosmos Elite, Сosmos Play и Cosmos XR.

Первая, топовая модель, получила дисплей с разрешением 2880 × 1700 пикселей, лицевой панелью с поддержкой внешнего отслеживания и две базовые станции Lighthouse, которые фиксируют движение гарнитуры и контроллеров. HTC позиционирует Cosmos Elite как свою новую опцию для продвинутых VR-игр, вроде Pistol Whip и Superhot.

Бюджетный Cosmos Play оснащён четырьмя камерами для отслеживания (вместо обычных шести), и в нём отсутствуют встроенные наушники. Шлем подойдёт для проектов начального уровня (Angry Birds VR), но владелец устройства при желании сможет «обновить» лицевую панель.

Cosmos XR предложит пользователям две камеры XR высокого разрешения, которые покажут реальный мир через гарнитуру с широким углом обзора. Особенности шлема также позволят разработчикам работать над приложениями дополненной реальности.

HTC пока объявила цену только топовой модели. Cosmos Elite обойдётся покупателям в $899. Предзаказы откроются 24 февраля.

Ранее NEWS.ru рассказал, что компания Ubisoft объявила о запуске в России VR-квестов в жанре Escape the room во вселенной Assassin’s Creed. Игры рассчитаны на команду из двух или четырёх человек.