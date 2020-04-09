Honor представила смартфоны Play 4T и Play 4T Pro

Honor, бренд китайской компании Huawei, презентовал линейку смартфонов Play 4T. Устройства получили тройную основную камеру и дисплей с каплевидным вырезом.
Honor Play 4T оснащён 6,39-дюймовым LCD-экраном, занимающим 90 % лицевой поверхности, заднюю камеру на 48 Мп (основной модуль), 8 Мп (ультраширокоугольный) и 2 Мп (датчик глубины), 16-мегапиксельной селфи-камерой и батареей ёмкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт.
Аппаратной основой смартфона стали процессор Kirin 710, 6 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти. Старшая модель, Play 4T Pro, отличается 6,3-дюймовым OLED-дисплеем с подэкранным сканером отпечатков пальцев, чипсетом Kirin 810 и версией на 8 Гб RAM.
Оба смартфона работают на Magic UI OS (изменённый Android без сервисов Google). Цена линейки Honor Play 4T начинается от $168.
Ранее NEWS.ru рассказал, что LG готовится к выходу флагмана с новым направлением в дизайне. Как утверждают в компании, это «дань естественному миру» с визуальным форм-фактором, который отличается от «отраслевого тренда».
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен