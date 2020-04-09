Honor представила смартфоны Play 4T и Play 4T Pro

LG готовится к выходу флагмана с новым направлением в дизайне. Как утверждают в компании, это «дань естественному миру» с визуальным форм-фактором, который отличается от «отраслевого тренда».

Будущий аппарат должен получить минималистичный дизайн. Задняя камера типа Raindrop («капля дождя») включает три оптических модуля и вспышку, расположенные в левом верхнем углу и выстроенные в порядке убывания по размеру....