Характеристики нового iPhone утекли в Сеть

https://static.news.ru/photo/0090a8a8-e9e8-11ea-bbb4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полные характеристики нового смартфона iPhone 12 Pro Max появились в Интернете. Проверить эту информацию невозможно до презентации устройства.

Фотографии со сравнением спецификаций iPhone 11 Pro и iPhone 12 Pro Max разместил в Twitter пользователь Leaks («Сливы»).

Среди ожидаемых изменений новый процессор A14 Bionic и улучшение батареи: она будет работать на два часа дольше. Камера получит разрешение 16 Мп вместо 12 Мп, а диагональ дисплея вырастет с 5.8 дюймов до 6.7 дюймов.

Цена в США, если верить изображениям, начнётся от $1100 (около 82 тысяч рублей), что соотносится с данными аналитика Komiya, опубликованными ранее.

Как писал NEWS.ru, высокие затраты на 5G-компоненты нового iPhone 12 будут скомпенсированы ценами на другие комплектующие. Apple стремится сократить расходы на внедрение технологии 5G в новую линейку iPhone 12. Отмечается, что это будет сделано, в частности, за счёт платы аккумулятора, размер которой будет уменьшен.