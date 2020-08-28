Характеристики нового iPhone утекли в Сеть

Среди ожидаемых изменений новый процессор A14 Bionic и улучшение батареи: она будет работать на два часа дольше. Камера получит разрешение 16 Мп вместо 12 Мп, а диагональ дисплея вырастет с 5.8 дюймов до 6.7 дюймов.
Как писал NEWS.ru, высокие затраты на 5G-компоненты нового iPhone 12 будут скомпенсированы ценами на другие комплектующие. Apple стремится сократить расходы на внедрение технологии 5G в новую линейку iPhone 12. Отмечается, что это будет сделано, в частности, за счёт платы аккумулятора, размер которой будет уменьшен.