Госдума отложила обязательную предустановку российского ПО на гаджеты

https://static.news.ru/photo/e046a328-3a13-11eb-afde-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обязательная предустановка российского программного обеспечения (ПО) на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и «умные» телевизоры отложена на три месяца. Соответствующий закон приняла Госдума.

Президент РФ Владимир Путин в декабре 2019 года подписал закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения с 1 июля 2020 года. В марте из-за пандемии решено было перенести вступление этой нормы в силу до 2021 года. Новый документ переносит этот срок с 1 января на 1 апреля 2021 года.

Кроме того, в законе оговаривается, что на такие товары вместо российского может быть установлено ПО, произведённое в других странах ЕАЭС — Белоруссии, Казахстане, Армении или Киргизии. Порядок составления и ведения перечня таких программ, а также порядок их предустановки, как и российского ПО, будет определять правительство РФ. В частности, это позволит пользоваться поисковыми системами, предустановленными на гаджете, без дополнительных настроек. Закон также содержит нормы, касающиеся признания недействительными деклараций о соответствии и сертификатов соответствия, что должно упростить изъятие опасной и незаконной продукции, сообщает РИА Новости.

Ранее ФАС опубликовала список обязательных для установки на смартфоны программ. Это сделано в рамках закона о предустановке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV программ, необходимых россиянам. На устройства поставят поисковые системы, навигатор и картографические сервисы. Через год на гаджеты установят приложения оплаты товаров и услуг, появятся соцсети, мессенджеры, почта, «Госуслуги» и антивирусы. Обязательными к предустановке станут аудио- и видеоплееры с приложением доступа к просмотру общедоступного ТВ. Отечественные программы должны быть популярными и иметь высокую социальную значимость.

Как писал NEWS.ru, правительство РФ утвердило порядок предустановки российского программного обеспечения (ПО) на гаджеты, продаваемые в России.