Госдума назвала незаконной новую политику WhatsApp

https://static.news.ru/photo/58da29ea-823f-11eb-babf-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Политика конфиденциальности, которую WhatsApp пытается навязать своим пользователям, в том числе россиянам, противоречит законодательству РФ и этическим нормам. Такую мысль озвучил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в беседе с ТАСС.

Он напомнил , что мессенджер обязан подчиняться закону, по которому оператор персональных данных должен просить разрешения пользователя на передачу данных третьим лицам.

WhatsApp, формально, это делает. Но в ультимативной форме, не давая пользователю выбора. На мой взгляд, это нарушение закона, — сказал депутат.

Что касается этического аспекта, то администрация WhatsApp изначально предлагала пользователям другие условия работы с мессенджером, а теперь пытается их изменить в одностороннем порядке.

WhatsApp ограничит функции мессенджера тем клиентам, которые отказались принять обновлённое пользовательское соглашение. Это произойдёт 15 мая.