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Госдума назвала незаконной новую политику WhatsApp

07:47, 15 мая 2021
Фото: pixabay.com

Политика конфиденциальности, которую WhatsApp пытается навязать своим пользователям, в том числе россиянам, противоречит законодательству РФ и этическим нормам. Такую мысль озвучил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в беседе с ТАСС.

Он напомнил, что мессенджер обязан подчиняться закону, по которому оператор персональных данных должен просить разрешения пользователя на передачу данных третьим лицам.

WhatsApp, формально, это делает. Но в ультимативной форме, не давая пользователю выбора. На мой взгляд, это нарушение закона, — сказал депутат.

Что касается этического аспекта, то администрация WhatsApp изначально предлагала пользователям другие условия работы с мессенджером, а теперь пытается их изменить в одностороннем порядке.

WhatsApp ограничит функции мессенджера тем клиентам, которые отказались принять обновлённое пользовательское соглашение. Это произойдёт 15 мая.

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