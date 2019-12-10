https://static.news.ru/photo/b0c0c79e-1bd5-11ea-ac39-fa163e074e61_660.jpg Фото: PhotoMIX-Company/pixabay.com

Компания Google решила запустить свой приватный режим Incognito не только для пользователей операционной системы Android, но и для любителей техники от Apple. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Благодаря режиму пользователи смогут сохранить в секрете свои личные данные, пока пользуются сервисом Google Maps. Например, своё местоположение, историю поиска, перемещений и другие персональные данные.

Компания Google, как и многие другие IT-компании, начала борьбу с проблемами конфиденциальности пользователей. Например, компания Mozilla выпускает браузер Firefox 73, который пресекает инструменты веб-отслеживания, отмечает издание.

Ранее NEWS.ru писал о том, что по мнению специалистов, компания Avast «шпионит» за своими пользователями. Теперь из интернет-магазина расширений браузеров Mozilla и Opera удалены многие продукты, связанные с этим антивирусом.