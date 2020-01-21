Компания Google выпустила три экспериментальных приложения для борьбы с зависимостью от смартфона. Одним из них стало Envelope, требующее от пользователя положить устройство в специальный конверт.
Для его использования юзеру потребуется скачать программу из Google Play, а также PDF-файл для самостоятельного создания упаковки. Конверт с прорезями для портов и объектива камеры позволяет совершать звонки, осуществлять фото- или видеосъёмку, а также узнавать время посредством мигающей напечатанной клавиатуры.
После вскрытия упаковки приложение покажет, как долго продержался пользователь. Сейчас Envelope поддерживает только смартфон Pixel 3a.
Второе и третье приложения — Activity Bubbles и Screen Stopwatch. Первое при каждой разблокировке смартфона создаёт на обоях пузырь, размеры которого зависят от времени использования устройства (чем дольше, тем больше).
Третье приложение, Screen Stopwatch, представляет собой стандартный счётчик в виде «живых» обоев. Он подсчитывает общее время, проведённое в девайсе за день.
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