https://static.news.ru/photo/d3c10202-9bd0-11e9-81f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Компания Google выпустила три экспериментальных приложения для борьбы с зависимостью от смартфона. Одним из них стало Envelope, требующее от пользователя положить устройство в специальный конверт.

Для его использования юзеру потребуется скачать программу из Google Play, а также PDF-файл для самостоятельного создания упаковки. Конверт с прорезями для портов и объектива камеры позволяет совершать звонки, осуществлять фото- или видеосъёмку, а также узнавать время посредством мигающей напечатанной клавиатуры.

После вскрытия упаковки приложение покажет, как долго продержался пользователь. Сейчас Envelope поддерживает только смартфон Pixel 3a.

Второе и третье приложения — Activity Bubbles и Screen Stopwatch. Первое при каждой разблокировке смартфона создаёт на обоях пузырь, размеры которого зависят от времени использования устройства (чем дольше, тем больше).

Третье приложение, Screen Stopwatch, представляет собой стандартный счётчик в виде «живых» обоев. Он подсчитывает общее время, проведённое в девайсе за день.

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