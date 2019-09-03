https://static.news.ru/photo/d045b59e-cee5-11e9-98ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Debarchan Chatterjee/Global Look Press

Компания Google объявила о выходе финальной версии Android 10. Операционная система пока доступна лишь на смартфонах Pixel.

Как отметили в компании, Android 10 строился на трёх главных столпах — усовершенствованное машинное обучение и поддержка новых устройств (складные и 5G-устройства), конфиденциальность и безопасность, а также расширение возможностей цифрового контроля благополучия пользователей.

Android 10 добавила опцию Live Caption, преобразующую звук в субтитры при помощи одного нажатия, почти 50 новых функций для защиты юзеров, общесистемный тёмный режим с активацией через панель быстрых настроек и многое другое.

Ранее News.ru рассказал, что внутренний документ пролил на свет на даты выхода новых продуктов Apple, включая новые «яблочные» смартфоны и операционные системы.