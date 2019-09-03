Компания Google объявила о выходе финальной версии Android 10. Операционная система пока доступна лишь на смартфонах Pixel.
Как отметили в компании, Android 10 строился на трёх главных столпах — усовершенствованное машинное обучение и поддержка новых устройств (складные и 5G-устройства), конфиденциальность и безопасность, а также расширение возможностей цифрового контроля благополучия пользователей.
Android 10
Ранее News.ru рассказал, что внутренний документ пролил на свет на даты выхода новых продуктов Apple, включая новые «яблочные» смартфоны и операционные системы.