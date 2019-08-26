https://static.news.ru/photo/bdf35e98-c80d-11e9-bda9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tamal Shee/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания Google готовится в ближайшее время выпустить финальную версию мобильной операционной системы Android. Её выход должен состояться 3 сентября.

Информацию подтвердили два сотрудника технической поддержки Google. Они сообщили порталу Phone Arena дату выхода обновления, а также список поддерживаемых устройств. Android 10 выйдет на всех смартфонах Pixel, включая оригинальные Pixel и Pixel X.

Ранее компания Google сообщила, что откажется называть новые версии операционной системы Android в честь сладостей и десертов.

News.ru рассказал, что Android 10 создана для поддержки возможностей складных устройств — от многозадачности до адаптации к разным размерам экрана при развёртывании девайса. Как первая операционная система, поддерживающая 5G, она также предложит разработчикам приложений инструменты, которые помогут расширить возможности игр и дополненной реальности.

Google продолжает работать и с машинным обучением на устройствах. Одной из новых функций, поддерживающих технологию, станет Live Caption, которая будет преобразовывать звук в субтитры при помощи одного нажатия. Приложение поддерживает видеоролики, подкасты, аудиосообщения в сторонних программах и даже те медиафайлы, которые пользователь записывает самостоятельно.