https://static.news.ru/photo/b842f73a-c24d-11e9-9266-fa163e074e61_660.jpg Тим Кук и Дональд Трамп Фото: Mike Theiler/CNP/AdMedi/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в минувшую пятницу встретился с генеральным директором Apple Тимом Куком. Как отметил глава государства, руководитель компании привёл «очень веский аргумент» в пользу того, что торговая война с Китаем негативно скажется на конкуренции «яблочной» корпорации с Samsung.

Я провёл очень важную встречу с Тимом Куком. Я очень уважаю Тима Кука, и Тим говорил со мной о пошлинах. И одна из вещей, которую он хорошо обосновал, заключается в том, что Samsung является их конкурентом номер один и Samsung не платит пошлины, потому что они базируются в Южной Корее, — рассказал президент журналистам.

По словам Трампа, глава Apple был настолько убедительным, что президент США пообещал подумать над вопросом о пошлинах.

В середине августа News.ru писал, что Белый дом отложил введение новых пошлин на товары из Китая, чтобы не нанести ущерба американским покупателям перед Рождеством. Пошлины планируют увеличить на 10% на некоторые китайские товары, включая смартфоны, игровые консоли и ноутбуки.

