https://static.news.ru/photo/80d24064-5c60-11ea-b712-fa163e074e61_660.jpg Фото: samsung.com

Компания Samsung объявила о старте продаж в России беспроводных наушников Galaxy Buds+. Новая версия аксессуара доступна в трёх цветах: чёрном, белом и голубом.

Galaxy Buds+ получили дополнительное автономное время (до 11 часов воспроизведения музыки от одной зарядки), ещё 11 часов благодаря зарядному чехлу-аккумулятору и совместимость с iOS посредством специального приложения.

Наушники также оснащены двухполосными динамиками с чистыми верхними нотами и выраженными басами и адаптивной системой из трёх микрофонов. Пользователи также смогут настроить восприятия внешних шумов, смешивая их с воспроизводимым в наушниках звуком.

В середине февраля NEWS.ru рассказал, что в продажу в России поступил складной смартфон Galaxy Z Flip.