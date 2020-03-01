Компания Samsung объявила о старте продаж в России беспроводных наушников Galaxy Buds+. Новая версия аксессуара доступна в трёх цветах: чёрном, белом и голубом.
Galaxy Buds+ получили дополнительное автономное время (до 11 часов воспроизведения музыки от одной зарядки), ещё 11 часов благодаря зарядному чехлу-аккумулятору и совместимость с iOS посредством специального приложения.
Наушники также оснащены двухполосными динамиками с чистыми верхними нотами и выраженными басами и адаптивной системой из трёх микрофонов. Пользователи также смогут настроить восприятия внешних шумов, смешивая их с воспроизводимым в наушниках звуком.
В середине февраля NEWS.ru рассказал, что в продажу в России поступил складной смартфон Galaxy Z Flip.
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