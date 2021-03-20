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Гаджеты

Гаджеты с отечественным софтом могут так и не дойти до розницы

02:03, 22 марта 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телефоны, планшеты и другие электронные устройства с предустановленным отечественным софтом должны были попасть на полки российских магазинов 1 апреля 2021 года.

Но за неделю до обозначенного срока торговля не получила ни единого подобного гаджета, рассказали «Известиям» в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в которую входят такие сети магазинов, как  «М.Видео», «Связной», «Ситилинк», re:Store.

В организации объяснили газете, что в магазины поступила техника, произведённая до 31 декабря 2020 года, поэтому компании не установили на неё отечественные программы и приложения.

Теперь торговые сети хотят связаться с производителями смартфонов, чтобы выяснить, как действовать дальше. Компании боятся, что могут остаться без гаджетов с предустановленным отечественным ПО после 1 апреля. 

Однако, как напоминает газета, при отсутствии телефонов с указанным видом софта, торговлю начнут штрафовать только 1 июля 2021 года.

Для должностных лиц штраф составит 30-50 тысяч рублей, для юридических — от 50 до 200 тысяч рублей. Рассматривать дела о такого рода нарушениях будет Роспотребнадзор. 

Ранее NEWS.ru писал, что IT-компании и банки предварительно оценили затраты при переходе на отечественный софт — в денежном выражении это может составить до 150 млрд рублей для крупнейших банков.

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