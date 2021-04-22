Фото ещё не вышедшего iPhone попало в Сеть

https://static.news.ru/photo/8dba1f96-a380-11eb-bc14-96000091f725_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

В социальных сетях появилась фотография задней панели смартфона iPhone 13 mini, который должен выйти в июне.

На изображении виден телефон голубого цвета. По картинке можно сделать вывод, что устройство не получит серьёзных преобразований сзади.

Самым крупным изменением станет новое расположение линз камеры, которые теперь будут размещаться не вертикально друг под другом, а по диагонали. Сам модуль сохранит квадратную форму, но получит новую конструкцию, которая позволит устанавливать более крупные линзы.

Китайское издание Gizchina отмечает , что на фотографии представлен прототип нового смартфона. До презентации WWDC, на которой покажут устройство, его внешний вид ещё может измениться.

Официального подтверждения этой информации нет, так как Apple никогда не раскрывает внешний вид и спецификации будущих устройств до их презентации.

Ранее японское издание Macotakara получило в своё распоряжение макет нового iPhone 13, который также может получить название iPhone 12s.

Журналисты опубликовали видеоролик, на котором видны изменения в дизайне предполагаемой новинки по сравнению с актуальной моделью. Макет не отражает больших преобразований внешнего вида устройства, основным из них будет изменение «чёлки» на верхней части экрана.

Теперь панель, на которой расположены фронтальная камера и датчики Face ID, будет уже почти на сантиметр. Кроме того, камера сменит расположение и будет размещена слева, а не справа. Динамик будет размещён в рамке вокруг экрана, а не на «чёлке».