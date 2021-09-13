ФАС обязала Tele2 снизить цены на тарифы

ФАС России завершила рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства мобильным оператором Tele2. Регулятор обязал компанию снизить стоимость необоснованно повышенных тарифов до прежнего уровня. Об этом сообщила пресс-служба ФАС.

Теперь оператор обязан вернуть необоснованно повышенные тарифы на услуги сотовой связи к уровню, применяемому до повышения, — говорится в сообщении.

11 февраля ФАС возбудила дело в отношении Tele2. Регулятор посчитал, что в этом году Tele2 повысил стоимость своих тарифов примерно для 13% пользователей — это более 12 млн абонентов по всей стране. При этом, по мнению службы, повышение тарифов не обусловлено ростом затрат.

Однако в пресс-службе Tele2, в свою очередь, сообщили ТАСС, что повышение тарифов связано с необходимостью дополнительных инвестиций в развитие сети на фоне роста трафика в пандемию коронавируса. В компании заверили, что открыто информируют своих клиентов обо всех изменениях и большинство клиентов спокойно относятся к пересмотру тарифов.

Напомним, что ФАС уже не первый раз проверяет Tele2. В октябре прошлого года служба уже сообщала: оператор Tele2 установил монопольно высокие цены на мобильную связь.

В ФАС считают, что действия оператора привели к ущемлению интересов абонентов. Также оператору связи будет выдано предписание о приведении тарифов, на которых с 12 мая 2020 года произошло повышение, к уровню, существовавшему до совершения правонарушения.

В пресс-службе Tele2 и тогда не согласились с решением регулятора.

Ранее сообщалось, что ФАС вынесла предупреждение Apple из-за запрета рассказывать в App Store о дешёвых альтернативных способах оплаты.