Facebook усилит защиту Messenger на iOS

https://static.news.ru/photo/769d5fc8-aef1-11ea-a512-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Facebook тестирует экспериментальную функцию для усиления защиты пользователей Messenger на iOS. Она добавляет в приложение поддержку Touch ID, Face ID или пароля.

При активации функции пользователю будет необходимо пройти аутентификации, чтобы получить доступ к чатам Messenger. Настройки блокировки приложения также позволят юзеру выбрать время запроса Face ID: сразу после закрытия программы либо до часа после её последнего использования.

Мы хотим предоставить людям больше возможностей и средств управления для защиты своих личных сообщений, и недавно мы начали тестировать функцию, которая позволяет разблокировать приложение Messenger с помощью настроек вашего устройства. Это дополнительный уровень конфиденциальности, который запрещает доступ к вашим сообщениям кому-либо ещё, — рассказал Engadget представитель Facebook.

В тестировании нововведения сейчас участвует небольшое количестве iOS-пользователей iOS. В случае положительного отклика Facebook сделает её доступной для всех.

Ранее NEWS.ru рассказал. что Facebook совместно с Google и Microsoft и 15 другими технологическими компании объединили усилия для борьбы против сексуального насилия над детьми в Интернете. Инициатива получила название Project Protect.