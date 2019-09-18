https://static.news.ru/photo/74c37b40-da14-11e9-a3ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: portal.facebook.com

Компания Facebook продемонстрировала новый аксессуар Portal TV. Устройство представляет собой девайс для видеочата, предназначенный для подключения к телевизору.

Portal TV подсоединяется с помощью порта HDMI. Пользователи смогут войти в свои учётные записи Facebook и совершать звонки через Messenger и WhatsApp. Устройство использует технологию Smart Camera для панорамирования и масштабирования, когда люди во время разговора перемещаются по комнате.

Активация Portal TV происходит через фразу Hey Portal. Пользователи смогут не только позвонить человеку, но и применить к себе эффекты дополненной реальности. Кроме того, функция Story Time позволит «надеть» различные виртуальные костюмы и прочитать детям книжки, сообщает The Verge .

Portal TV также предложит юзерам доступ к нескольким стриминговым сервисам, включая Amazon Prime Video, Showtime и CBS All Access.

Устройство поступит в продажу 5 ноября.

Ранее News.ru сообщил, что Google объявила о появлении новой опции в поисковой системе. Теперь пользователи могут находить ключевые моменты в роликах и переходить на них благодаря ссылкам на основе временных меток от создателей контента.