https://static.news.ru/photo/27c39c1e-1c6b-11ea-a68d-fa163e074e61_660.jpg Фото: FirmBee /pixabay.com

Специалисты антивирусной компании ESET, исследовав поведение россиян в интернете, рассказали какую угрозу может нести бесплатный Wi-Fi. Об этом сообщили РИА Новости.

Выяснилось, что 74% пользователей интернета подключаются к общедоступным точкам Wi-Fi. В частности, 49% опрошенных используют Wi-Fi в кафе, 42% — в отелях, 35% — в торговых центрах и 34% — в аэропортах, — приводит данные исследования РИА Новости.

Бесплатные общедоступные точки Wi-Fi могут быть опасны для сохранения личных данных. Пользователи могут подключиться к фальшивой точке Wi-Fi, злоумышленники могут перехватить личные данные, трафик и платёжную информацию, отмечают исследователи.

Примечательно, что россияне не имеют привычки соблюдать правила безопасности при ненадёжном соединении. Больше половины пользователей не опасаются заходить через публичные сети на страницы личных аккаунтов в социальных сетях, около 25% проверяют почту, приблизительно 10% заходит в банковские приложения.

Специалисты отмечают, что важно соблюдать простые меры безопасности: не подключаться к сомнительным точкам доступа и пользоваться антивирусом.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Wi-Fi в метро Москвы работает хуже, чем мобильный интернет.