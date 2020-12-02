Эксперты назвали шесть способов уберечь ноутбук от перегрева

https://static.news.ru/photo/eab8b466-3551-11eb-beca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы избежать поломок и проблем с ноутбуком, вызванных его перегревом, нужно следовать шести простым и эффективным правилам.

Во-первых, не стоит блокировать вентиляционные отверстия гаджета, так как именно они отвечают за необходимую циркуляцию воздуха внутри корпуса. Для создания достаточного свободного пространства вокруг воздухозаборников включенный ноутбук следует держать на твёрдой и плоской поверхности.

Кроме того, вентиляционные отверстия и вентиляторы устройства нужно регулярно чистить от пыли, которая может блокировать воздушные потоки внутри ноутбука и приводить к перегреву и поломке. Также при работе на компьютере специалисты советуют использовать специальную охлаждающую подставку, которая выполняет функцию внешнего вентилятора, передаёт Business Insider.

Владельцы ноутбуков должны помнить и об оптимальном использовании ресурсов и не пользоваться слишком ресурсоёмкими программами, которые способны перегрузить процессор, память и другие компоненты устройства. В некоторых случаях стоит изменить настройки производительности компьютера для того, чтобы уменьшить нагрузку на его компоненты и не допустить перегрева системы.

Эксперты рекомендуют регулярно выключать устройство на некоторое время, чтобы дать ему остыть.

Ранее NEWS.ru сообщал, что специалисты Роскачества рассказали, как продлить срок службы ноутбука с помощью правильной эксплуатации. Следует бережно обращаться с жёстким диском, не перегревать его, не ронять ноутбук. Также при выборе устройства надо обращать внимание на более современные SSD-накопители — они быстрее, не шумят и практически полностью игнорируют внешние негативные факторы.