Эксперт рассказала об СМС, которые лучше не открывать

https://static.news.ru/photo/d16d18c6-f622-11ea-a287-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова заявила, что прежде чем открывать СМС-сообщение, следует посмотреть на отправителя, имя которого отображается в push-окне.

По её словам, не стоит открывать СМС, если оно получено от незнакомого человека. Также следует игнорировать сообщение, если в строке «отправитель» указано общее название, например «Info», сообщает «Прайм».

Если в СМС говорится о якобы неполученном MMS, переходить по ссылке категорически не рекомендуется. Иногда ссылку видно сразу в push-окне, и злоумышленники рассчитывают, что вы кликнете на неё случайно, — отметила Боровикова.

Эксперт добавила, что признаки мошенничества носят любые обезличенные эмоционально окрашенные обращения, а также сообщения о выигрышах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что операционный директор Gamesup42 Ольга Тимофеева заявила: в смартфонах есть настройки, которые лучше не менять. По её словам, важно вообще не касаться настройки SIM-карты. Неосторожными действиями пользователь гаджета может оставить себя без Интернета или потерять сеть. Вернуть же смартфон к заводским настройкам, по мнению эксперта, будет достаточно сложно без помощи специалиста.