Эксперт рассказала, что делать при высоком расходе мобильного трафика

https://static.news.ru/photo/71b5118a-0aaf-11eb-b013-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалист Роскачества Алеся Боровикова заявила, что в случае повышенного расхода мобильного трафика необходимо проверить смартфон на наличие вирусов. По её словам, если случилась такая напасть, нужно сразу отключить Интернет и сам мобильный телефон.

После этого следует вынуть из телефона сим-карту и проверить антивирусом через Wi-Fi уже «пустой» смартфон, отметила эксперт в беседе с агентством ПРАЙМ.

Обнаружить вирус и понять, нет ли превышения в тратах на мобильные данные, будет проще, если заранее установить лимит на использование мобильного трафика, — пояснила Боровикова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что руководитель отдела сетевых проектов Центра сетевых решений «Инфосистемы Джет» Сергей Данилов заявил: во время разговора по телефону эхо может возникнуть по нескольким причинам. По его словам, «прослушка» не является ни одной из них. Гибридное эхо может возникать из-за проблемы в аналоговых сетях передачи голоса или проблемы с преобразованием голоса в VoIP-сетях, отметил эксперт.