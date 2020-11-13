Эксперт рассказал о причинах выключения телефона во время разговора

https://static.news.ru/photo/0ab97abc-2728-11eb-9e73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во время телефонного разговора иногда может прерываться связь и даже выключаться смартфон, и у таких сбоев бывают разные причины, считает директор информационно-аналитического агентства Денис Кусков.

Одна из наиболее частых проблем, отмечает он, — это перебои в работе аккумулятора смартфона, пишет Lenta.ru.

Уже через год активного использования батареи телефонов начинают хуже заряжаться и держать заряд, сообщил специалист. В этом случае на морозе во время разговора гаджет может полностью разрядиться с 15% и даже с 50% заряда.

Также телефон может выключаться из-за установки стороннего программного обеспечения, в том числе из-за ошибок в коде.

Эксперт отметил, что иногда перебои в связи во время разговора могут случаться из-за перехода из зоны покрытия одной базовой станции в зону другой.

Часто такая проблема возникает на границе двух регионов, которые управляются различными техническими службами разных регионов и операторов, — сообщил Кусков.

Иногда, по словам специалиста, во время разговора могут быть слышны посторонние механические звуки, как правило, они могут свидетельствовать о технических повреждениях аппарата. Специалист рекомендует в такой ситуации перезагрузить телефон и перезвонить собеседнику.

Ранее NEWS.ru писал, что обладатели топовых моделей смартфонов Galaxy S20 и Galaxy Note20 сообщают о проблеме с зарядкой аппаратов после обновления операционной системы.