Эксперт рассказал о новых функциях в смартфоне

https://static.news.ru/photo/e76a3424-4c8a-11eb-abc0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков заявил, что в 2021 году производители смартфонов станут увеличивать быстродействие процессоров, длительность работы аккумуляторов и улучшать работу экранов, а также снабжать телефон новыми функциями.

Скорее всего, в 2021 году превалировать будет внедрение беспроводной зарядки у всех крупнейших игроков рынка — компании уже потихоньку отказываются от кабелей и стараются подзаряжать различными станциями и другими вариантами, — пояснил эксперт в беседе с агентством ПРАЙМ.

Он отметил, что многие производители сделают приоритетом безрамочные телефоны. Это позволит им увеличить экран, полноцветность и полноту представления информации в смартфоне. Гаджет станет не только фотокамерой и удобным платёжным устройством, но также источником сбора медицинской информации, подчеркнул Кусков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что партнёр и директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов заявил: о признаках взлома смартфона могут говорить его медленная работа, быстрая разрядка аккумулятора, а также «зависание». По его словам, телефон чаще всего взламывают через скрытую установку вредоносного программного обеспечения.