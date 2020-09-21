Эксперт рассказал, когда в смартфоне пропадают фото и документы

https://static.news.ru/photo/69268334-fc66-11ea-8f34-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов рассказал, что бывают случаи, когда в смартфоне пропадают фото и документы. По его словам, варианты исправить положение есть для разных ситуаций.

Иногда бывает, что со смартфона — чаще на Android — пропадают фотографии. В этом случае могут быть виноваты проблемы с SD-картой. Если изображения и документы хранились на ней, то причиной «пропажи» могло послужить банальное форматирование карты, её повреждение или перезапись данных, — отметил Куканов в интервью «Прайм».

Он добавил, что также изображения могут не отображаться из-за сбоя в кэше. В этой ситуации требуется его очистить и перезагрузить телефон.

Ранее NEWS.ru сообщал, что эксперт назвал способы, как можно восстановить доступ к заблокированному телефону. Заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова Тимур Садыков сообщил, что есть два способа восстановления доступа — обычный и аварийный.