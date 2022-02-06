Эксперт рассказал, как выявить слежку в смартфоне

Эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев назвал несколько косвенных признаков, которые позволят определить, что на устройстве установлено шпионское программное обеспечение, сообщает «Газета.Ru». Оно может скрытно собирать информацию о действиях пользователя и передавать её третьим лицам.

Например, батарея устройства быстро разряжается, расходуется большой объём трафика, на телефоне появляется незнакомый софт, но однозначно ответить на вопрос, заражено ли устройство или нет, можно только используя специальные решения, — поделился Чебышев.

Эксперт отметил два типа вредоносного ПО — сталкерское и шпионское. Сталкерский софт, с помощью которого, как правило, ведётся слежка в паре, можно обнаружить самостоятельно. Для этого необходимо проверить разрешения приложений и выяснить, какие программы имеют доступ к камере и микрофону, к геолокации и у кого права администратора на устройстве.

Более высокий уровень слежки — это шпионские программы, например Pegasus в паре с эксплойтом. По словам Чебышева, в таком случае потенциальной жертве достаточно быть онлайн и иметь возможность получать сообщения, так как первым рубежом атаки могут выступать сообщения в мессенджере.

При этом, как отмечает эксперт, любая слежка оставляет следы — как минимум расходуется трафик. А на iPhone можно обнаружить и сам шпионский софт, так как в iOS есть мощная система сбора резервной копии устройства.

Ранее заместитель технического директора по развитию бизнеса группы компаний Angara Руслан Косарим заявил, что о «проникновении» хакеров в смартфон может говорить любая его аномальная или подозрительная активность. Одним из главных признаков взлома является быстрая скорость разрядки.