Эксперт рассказал, как производители смартфонов могут навредить удалённо Эксперт Кукульчук сообщил, что производители смартфонов могут стереть с них данные

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Производители мобильных телефонов могут удалить программу или совершить полную очистку гаджета без ведома пользователя, сообщил «Газете.Ru» технический директор Cross Technologies Александр Кукульчук. Он отметил, что для тотального контроля над устройствами есть две причины — это обеспечение безопасности и сбор информации.

Вендоры имеют доступ к проданным гаджетам на уровне программного обеспечения — так, современные системы управления мобильными устройствами используют интеграцию с легальными инструментами и подразумевают полный контроль над устройством. В случае необходимости производитель может удалить программу или совершить полную очистку телефона, — рассказал Кукульчук.

По его словам, причин для глобального контроля устройства производителями несколько.

Первая и официальная — для обеспечения безопасности устройств в целях защиты персональных и корпоративных данных. Существует ряд сервисов, разработанных в целях Mobile device management. Среди них: Apple iCloud, Apple Enterprise, Samsung Knox, Google Enterprise и др. Вторая цель — это сбор и обработка информации для продажи рекламным агентствам и спецслужбам по всему миру, — объяснил эксперт.

Он также подчеркнул, что пользователь сам может предотвратить подобное вмешательство со стороны создателя гаджета. Для этого потребуется провести перепрошивку смартфона, однако стоит позаботиться о сохранении данных — рекомендовано провести резервное копирование на несколько устройств.

В зависимости от метода и классификации прошивок существует возможность полностью ограничить доступ производителя к устройству. Однако надо понимать, что перепрошивка влечет за собой риски, связанные с функциональностью устройства, обновлениями системы безопасности и гарантией, — объяснил Кукульчук.

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