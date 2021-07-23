Эксперт рассказал, как продлить жизнь аккумулятору мобильного телефона

Мобильный телефон не следует долго держать в разряженном состоянии, уровень его заряда должен находиться на 35-80% и тогда он прослужит долго. Об этом в инстервью РИА Новости рассказал начальник отдела анализа абонентского оборудования и поддержки развития сети «Билайн» Алексей Верещагин.

Базовые рекомендации по зарядке Li-ion аккумуляторов, которыми сегодня снабжается 99,9% всех телефонов, предлагают всегда держать заряд на уровне 30-85%. Считается, что этот режим дает минимальный износ элемента питания, — отметил эксперт.

При этом он рекомендовал не разряжать телефон сильнее, чем до 30%, поскольку это снижает ресурс аккумулятора. Кроме того, чем дольше перерывы в подзарядке, тем сильнее скорость износа.

При этом оставлять телефон без контроля на зарядке и держать его подключенным к сети по достижении полного заряда аккумулятора — ещё один путь к порче гаджета.

Встроенный контроллер не допустит аварийного превышения заряда, но на ресурс аккумулятора в целом это повлияет негативно, — пояснил эксперт.

Еще одна рекомендация — не оставлять телефон на холоде с разряженным аккумулятором. После длительного пребывания в подобных условиях прибор может сильно утерять в ресурсе и ёмкости или вовсе не оправиться.

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